Глава UFC оценил шансы провести поединок с участием Цукерберга

Уайт выразил уверенность в том, что Цукерберг серьезно настроен на бой в UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил шансы провести поединок с участием главы корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга в рамках промоушена. Слова функционера приводит TMZ Sport.

«Я говорил с первого дня, что Марк — очень серьезный парень. Он любит этот вид спорта и усердно тренируется. Я верю, что он серьезно настроен на бой в UFC», — выразил уверенность Уайт.

4 августа бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался готовить владельца Twitter Илона Маска к бою против Цукерберга. Причиной стало то, что спортсмен завершил тренерскую карьеру.

В июне Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации Meta в одном из своих постов, и Цукерберг ответил, что принимает вызов. Они начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице Уайта.