Российский боец проведет второй бой за два месяца в UFC

Российский боец Роман Копылов проведет второй бой за два месяца в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Роман Копылов заменит Криса Кертиса на турнире UFC Fight Night, который пройдет 16 сентября. Об этом сообщает MMA Fighting.

Американец получил травму ребер и не сможет провести бой с соотечественником Энтони Эрнандесом. Вместо него в октагон выйдет россиянин, для которого бой станет вторым за два месяца.

Копылов 29 июля победил бразильца Клаудио Рибейро нокаутом на турнире UFC 291. До этого он еще дважды досрочно победил в поединках в рамках промоушена.

Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего в ММА он провел 13 боев, в которых одержал 11 побед и потерпел два поражения.