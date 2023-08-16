Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лоренцо Музетти
Сегодня
18:00 (Мск)
Даниил Медведев
Цинциннати (м)
Дарья Касаткина
Сегодня
18:00 (Мск)
Варвара Грачёва
Цинциннати (ж)
Маркета Вондроушова
Сегодня
19:30 (Мск)
Анастасия Потапова
Цинциннати (ж)
Флора
Сегодня
19:00 (Мск)
Фарул
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Севилья
Суперкубок УЕФА - 2023|Финал
10:45, 16 августа 2023Спорт

Российский боец проведет второй бой за два месяца в UFC

Российский боец Роман Копылов проведет второй бой за два месяца в UFC
Роман Копылов

Роман Копылов. Фото: Jeff Swinger-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Роман Копылов заменит Криса Кертиса на турнире UFC Fight Night, который пройдет 16 сентября. Об этом сообщает MMA Fighting.

Американец получил травму ребер и не сможет провести бой с соотечественником Энтони Эрнандесом. Вместо него в октагон выйдет россиянин, для которого бой станет вторым за два месяца.

Копылов 29 июля победил бразильца Клаудио Рибейро нокаутом на турнире UFC 291. До этого он еще дважды досрочно победил в поединках в рамках промоушена.

Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего в ММА он провел 13 боев, в которых одержал 11 побед и потерпел два поражения.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атаки украинского надводного дрона на Крымский мост

    Неизвестный поджег оборудование на железной дороге в российском городе

    В Москве пройдет юбилейный конкурс для НКО

    Стала известна средняя стоимость аренды «однушки» в Москве

    Украинский порт на Дунае продолжил работать после повреждения зернохранилищ

    В США назвали Россию выдающимся противником

    В Алжире запретили показ фильма «Барби»

    Создана умная таблетка для исследования кишечника

    Экс-глава МИД Австрии назвала преимущество рязанской деревни перед Мальдивами

    Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости