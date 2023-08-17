Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:01, 17 августа 2023Наука и техника

Успешно протестирован новый метод лечения болезни Альцгеймера

Протестирован улучшающий работу мозга при деменции метод лечения

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Команда американских ученых успешно протестировала новый метод лечения ранней стадии болезни Альцгеймера. Исследование, опубликованное в Journal of Alzheimer's Disease, показало, что мультимодальный индивидуальный план терапии позволяет улучшить когнитивные функции у людей с соответствующими нарушениями.

В ходе работы авторы наблюдали за 34 участниками с когнитивными нарушениями, которые являются предшественниками деменции. Всех испытуемых подвергли комплексному вмешательству, основанному на потенциальных факторах снижения когнитивных функций, таких как изменение образа жизни, поддержка биологически активными добавками и лекарствами. В течение шести месяцев пациенты регулярно посещали клиники и получали консультации по плану питания через еженедельные телефонные звонки. Когнитивная функция оценивалась при помощи Монреальской когнитивной оценки (MoCA) до начала наблюдения, а также через один, три и шесть месяцев после начала исследования.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Результаты показали, что после шести месяцев вмешательства у участников наблюдались значительные улучшения в работе мозга. Так, показатели MoCA увеличились с 19,6 до 21,7 балла. Кроме того, у испытуемых стали лучше память, мышление, вербальные способности и концентрация. Исследователи подчеркивают важность персонализированного комплексного подхода к людям с когнитивными нарушениями.

Ранее сотрудники медицинской школы Технологического института Вирджинии выявили, что в мозге людей с болезнью Альцгеймера наблюдается недостаток важных антиоксидантов.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала в ЛНР шпиона за передачу данных о ВС РФ иностранной разведке

    Ввоз автомобилей из Японии вырос в 1,5 раза на фоне запрета поставок

    Одну категорию россиян предложили освободить от налога при сдаче жилья

    Успешно протестирован новый метод лечения болезни Альцгеймера

    Последствия столкновения кабриолета с деревом в Москве попали на видео

    24-летнюю девушку заподозрили в связи с 15-летним подростком

    В ЛНР рассказали об обстрелах кассетными боеприпасами

    «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

    В Нидерландах оценили вероятность инцидентов между НАТО и Россией

    Кнайсль в ответ на вопрос о курсе евро рассказала о своей зарплате в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости