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17:22, 17 августа 2023Спорт

Очередной российский гроссмейстер сменил спортивное гражданство

Российский гроссмейстер Максим Чигаев сменил спортивное гражданство на испанское

Фото: Foto Olimpik / NurPhoto / Getty Images

Российский гроссмейстер Максим Чигаев сменил спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

26-летний шахматист будет представлять Испанию. На данный момент он занимает 154-е место в рейтинге ФИДЕ, имея 2616 баллов в активе.

28 июля очередной российский гроссмейстер сменил флаг. 28-летний Владимир Федосеев рассказал, что планирует выступать за Словению. «Это — решение, меняющее всю жизнь. Это — вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях», — отметил он.

ФИДЕ разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.

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    Андрей Стрельцов
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