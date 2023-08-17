Очередной российский гроссмейстер сменил спортивное гражданство

Российский гроссмейстер Максим Чигаев сменил спортивное гражданство на испанское

Российский гроссмейстер Максим Чигаев сменил спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

26-летний шахматист будет представлять Испанию. На данный момент он занимает 154-е место в рейтинге ФИДЕ, имея 2616 баллов в активе.

28 июля очередной российский гроссмейстер сменил флаг. 28-летний Владимир Федосеев рассказал, что планирует выступать за Словению. «Это — решение, меняющее всю жизнь. Это — вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях», — отметил он.

ФИДЕ разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.