Костюм шаурмы продали на аукционе за 1,1 миллиона рублей

Костюм шаурмы продали на государственном аукционе за 1,1 миллиона рублей

Костюм шаурмы продали на государственном онлайн-аукционе за 1,1 миллиона рублей. Об этом пишет The Guardian.

Наряд, состоящий из искусственного лаваша, тонко нарезанной фаршированной говядины, помидоров, лука и листьев салата, был создан дизайнерами по заказу провинции Альберта, Канада. Известно, что сначала костюм использовали в качестве рекламы по безопасности дорожного движения. Как сообщает издание, позже чиновники отправили его на хранение.

Сообщается, что шаурма большого размера ушла с молотка за 9,343 фунта стерлингов (1,133 миллиона рублей). Притом приобрел данный лот владелец ресторана PrimeTime Donair and Poutine Адиль Асим. По его словам, он купил костюм из-за наличия в нем листьев салата латук.

«Мы включились в гонку, чтобы забрать костюм донера, и решили идти до конца из-за людей, которые делали ставки против нас. Несколько кафе, продающих донеры в Приморских провинциях, дали интервью СМИ и сказали, что, если бы они купили костюм, то салат бы убрали», — рассказал Асим, уточнив, что, по его рецептуре, блюдо готовится исключительно с листьями салата.

Кроме того, бизнесмен признался, что занимается любимым делом долгие годы, и ему было важно заполучить наряд, символизирующий шаурму. «Я родился и вырос в Альберте. Я ем здесь шаурму буквально 40 лет, а последние 18 лет продаю ее здесь. И поэтому я точно знаю, что примерно 90 процентов донеров, которые мы предлагаем, содержат салат», — пояснил он.

Ранее в августе платье Одри Хепберн решили продать на аукционе за 28 миллионов рублей. Известно, что наряд из шелковой органзы, украшенный вручную гипюровой кружевной аппликацией с пайетками и бисером, уйдет с молотка в конце текущего года. При этом предполагаемая цена за предмет гардероба составит 300 тысяч долларов (28,8 миллиона рублей).

