Путин поручил продвигать российские видеоигры в странах БРИКС

Президент Путин дал поручение по продвижению российских видеоигр в странах БРИКС

Президент России Владимир Путин по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России» дал поручение правительству и «Российскому экспортному центру» обеспечить продвижение российских видеоигр на иностранных рынках, в частности в странах БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Также обеспечить продвижение игр должна автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». «Представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения», — сказал глава государства.

Поручение президента должно быть выполнено до 30 сентября.

В июле Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться.