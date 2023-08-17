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15:50, 17 августа 2023Из жизни

Большая зеленая игуана забралась в унитаз и напугала супружескую пару

CBS News: в США супруги обнаружили игуану в чаше унитаза

Фото: Fauzan Maududdin / Shutterstock / Fotodom

Супружеская пара из американского города Майами, штат Флорида, вернулась домой из отпуска и обнаружила притаившуюся в унитазе живую игуану. Об этом сообщает CBS News.

По словам Кристал Коллинз, ее муж собирался справить нужду и поднял крышку унитаза, когда обнаружил в его чаше большую зеленую ящерицу. Увиденное потрясло супругов — ни один из них не решался самостоятельно достать игуану. «Мы оба посмотрели друг на друга, думая, что же нам делать. Я пошутила, что нам нужно сжечь дом. Мы не понимали, как ее оттуда вытащить», — рассказывает Коллинз.

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Супруги решили обратиться за помощью к их общему другу. Ему удалось вытащить ящерицу из унитаза с помощью мусорного пакета. Затем игуану выпустили на улицу. Пара утверждает, что задумается о переезде, если подобная ситуация повторится.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok по имени Кристина рассказала, что сходила в туалет, не заметив притаившуюся в унитазе змею. На видео, снятом женщиной, видно, как полутораметровая змея рода пантерофис, не двигаясь, лежит в чаше унитаза.

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    Алиса Удовик
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