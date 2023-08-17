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17:55, 17 августа 2023Среда обитания

Назван способ наиболее выгодно приобрести недвижимость

Риелтор Барсуков посоветовал инвесторам приобретать новостройки в ипотеку

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Если инвестору для проекта необходимо приобрести новостройку, то лучше покупать ее сейчас, по текущим ипотечным ставкам, считает риелтор Константин Барсуков. Способ наиболее выгодно приобрести недвижимость он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ипотечные ставки на первичное жилье сейчас, на фоне ключевой ставки, очень хорошие, отметил эксперт. «Условно, берешь ипотеку под 8 процентов, а на депозит можно деньги положить под 9 и даже под 10 процентов. Это вопрос выгоды. Например, у меня первоначальный взнос — 50 процентов. Если это покупка новостройки, на ставку это не влияет, и я использую не 50 процентов, а 15 в качестве первоначального взноса. Беру ипотеку, а остальные деньги кладу на депозит. Когда он заканчивается, я снимаю деньги и гашу ими ипотеку, и у меня получается небольшая, пару процентов, но прибыль», — привел пример Барсуков.

При этом людям, перед которыми стоит решение жилищной задачи, собеседник «Ленты.ру» посоветовал не руководствоваться вопросами выгоды.

«Если мы говорим про инвестиции и инвестор понимает, что с точки зрения его инвест-проекта ему выгодно купить новостройку, то в его ситуации ипотеку взять сегодня по новостроечным ставкам будет выгоднее, чем ее не брать», — заключил риелтор.

Ранее риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков в разговоре с «Лентой.ру» спрогнозировал резкий рост спроса на недвижимость после повышения ключевой ставки Центрального банка (ЦБ) России, который, в свою очередь, приведет к росту цен.

В свою очередь, другие представители рынка недвижимости предположили, что ставка по ипотеке на вторичное жилье может вырасти до 15 процентов и выше.

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    Екатерина Смирная
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