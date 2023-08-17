Назван способ наиболее выгодно приобрести недвижимость
Если инвестору для проекта необходимо приобрести новостройку, то лучше покупать ее сейчас, по текущим ипотечным ставкам, считает риелтор Константин Барсуков. Способ наиболее выгодно приобрести недвижимость он назвал в беседе с «Лентой.ру».
Ипотечные ставки на первичное жилье сейчас, на фоне ключевой ставки, очень хорошие, отметил эксперт. «Условно, берешь ипотеку под 8 процентов, а на депозит можно деньги положить под 9 и даже под 10 процентов. Это вопрос выгоды. Например, у меня первоначальный взнос — 50 процентов. Если это покупка новостройки, на ставку это не влияет, и я использую не 50 процентов, а 15 в качестве первоначального взноса. Беру ипотеку, а остальные деньги кладу на депозит. Когда он заканчивается, я снимаю деньги и гашу ими ипотеку, и у меня получается небольшая, пару процентов, но прибыль», — привел пример Барсуков.
При этом людям, перед которыми стоит решение жилищной задачи, собеседник «Ленты.ру» посоветовал не руководствоваться вопросами выгоды.
«Если мы говорим про инвестиции и инвестор понимает, что с точки зрения его инвест-проекта ему выгодно купить новостройку, то в его ситуации ипотеку взять сегодня по новостроечным ставкам будет выгоднее, чем ее не брать», — заключил риелтор.
Ранее риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков в разговоре с «Лентой.ру» спрогнозировал резкий рост спроса на недвижимость после повышения ключевой ставки Центрального банка (ЦБ) России, который, в свою очередь, приведет к росту цен.
В свою очередь, другие представители рынка недвижимости предположили, что ставка по ипотеке на вторичное жилье может вырасти до 15 процентов и выше.