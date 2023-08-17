Ким Кардашьян показала тело в купальнике

Телезвезда Ким Кардашьян показала тело в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость предстала на фоне воды в золотом купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. На размещенных снимках видно, что тело звезды выглядит подтянутым и рельефным.

Помимо этого, Кардашьян распустила длинные темные волосы, завитые в локоны. Свой образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на глазах. В качестве аксессуаров телезвезда выбрала браслет, надетый на левую ногу.

В июле Ким Кардашьян показала тело в откровенном наряде. Знаменитость продемонстрировала на фоне бассейна фигуру в купальнике, который состоял из бюстгальтера с черными треугольными чашками маленького размера и маленьких плавок серебристого оттенка. При этом на снимках видно, что верх наряда частично оголяет пышную грудь звезды.