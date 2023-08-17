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17:14, 17 августа 2023Из жизни

Пропавшая собака прожила три года на улице и вернулась к хозяевам

В США пропавшая собака прожила на улице три года и воссоединилась с хозяевами

Фото: SakSa / Shutterstock / Fotodom

В США пропавший питбуль вернулся к хозяевам спустя три года жизни на улице. Об этом сообщает Simplemost.

Собака по кличке Джилл пропала вместе со своим братом Джеком в июле 2020 года. Отмечается, что в день пропажи питбули находились на огороженном заднем дворе дома в административном центре штата Арканзас Литл-Рок. Хозяева питомцев, Рекс и Бритни Смит, делали все возможное, чтобы найти собак. Они размещали объявления о пропаже в социальных сетях, а также развешивали плакаты в своем районе. Однако за три года им так и не удалось отыскать питомцев. В конце концов владельцы вместе с дочерью переехали на новое место жительства в город Мак-Кинни, штат Техас.

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В июле потерявшему надежду на воссоединение с собаками Рексу позвонили сотрудники приюта Little Rock Animal Village. Мужчина узнал, что Джилл нашли в Литл-Роке, за 480 километров от города, куда он переехал со своей семьей. Связаться с владельцами питбуля сотрудникам приюта удалось благодаря тому, что собака была чипирована. Отмечается, что прибывшая в приют Джилл была в хорошем физическом состоянии, за исключением нескольких царапин на теле и огрубевших лап. Все три года она прожила на улице, пока ее не спасли сотрудники приюта. Рекс и Бритни сразу приехали в Литл-Рок, чтобы воссоединиться с любимым питомцем.

Как рассказали хозяева, Джилл сразу их узнала. «Она тут же бросилась в наши объятья», — говорит Бритни. После долгожданной встречи счастливые владельцы отвели питомца в местный груминг-салон. Отмечается, что Джек до сих пор не вернулся домой, о его местоположении не поступало никакой информации.

Ранее сообщалось, что в Великобритании девятилетняя карликовая такса по кличке Кола упала со скалы, провела больше двух дней на крошечном выступе без воды и еды и выжила. Серьезных травм собака не получила.

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    Алиса Удовик
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