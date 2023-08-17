В Подмосковье спасли новорожденного с патологиями сердца, мозга и кишечника

В Подмосковье врачи спасли младенца с патологиями мозга, сердца и ЖКТ

В Подмосковье врачи смогли спасти новорожденного сразу с тремя патологиями, рассказала заведующая отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра в Балашихе, хирург Юлия Шугина. Об этом сообщает NEWS.ru.

Ребенок, мальчик весом 1800 граммов, появился на свет в подмосковной Балашихе на 32-й неделе беременности. «У ребенка были диагностированы множественные пороки развития — аномалия сердца и патология мозга. Кроме того, у новорожденного выявлена высокая кишечная непроходимость», — сказала Шугина.

Проблемы с ЖКТ у младенца были связаны с перерывом двенадцатиперстной кишки: два ее конца не были соединены между собой и заканчивались слепо. Во время операции хирургам удалось сшить две кишки между собой в виде ромба, чтобы они пересеклись.

Через неделю мальчику провели рентгенологическое обследование, показавшее, что проходимость кишечника удалось восстановить полностью.

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