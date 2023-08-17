Россиянам дали советы по покупке авто после роста цен

Автоэксперт Матвеев посоветовал при покупке авто торговаться в разных городах

Если человек ищет машину для скорой покупки, лучше всего звонить продавцам из разных городов, выезжать лично и торговаться, так как в каждом регионе разная степень дефицита. Об этом рассказал автоэксперт, гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. Советами по покупке авто он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в России резко подорожали автомобили. Так, в первой половине августа из-за утильсбора и ослабления рубля подняли цены 13 автобрендов. Сильнее всего подорожали «Москвичи».

«В прошлом у наших соотечественников уже была паника из-за волатильности рубля, страха, что цены вырастут — люди стремились приобрести авто до следующего скачка цен — и дефицита автомобилей. А очереди в автосалонах — это возможность для дилеров диктовать свои условия покупателям», — сообщил Матвеев.

Поэтому цены на машины росли не только из-за дефицита поставок, но и из-за спекуляции дилеров, полагает он. Стоимость отечественных марок тоже увеличивалась, потому что они сильно зависят от поставок зарубежных компонентов. «Но цены на автомобили не могут расти постоянно. Этот рост останавливают периодические падения спроса», — отметил эксперт.

На какие авто обратить внимание

Если рассматривать покупку новой машины, то стоит учитывать, что била и бьет рекорды по продажам Lada, так как отечественный автопром дешевле иномарок. «Новых автомобилей на рынке мало — бюджетные масс-маркет модели и б/у авто по-прежнему невыгодно завозить в страну по параллельному импорту. Причины: таможенные пошлины и другие сборы. Также "АвтоВАЗ" поддерживает государство, с января возобновилась госпрограмма льготного автокредитования, распространяющаяся на новые отечественные машины», — пояснил Матвеев.

Автоэксперт также назвал хорошей идеей возрождение модели «Ока», так как сейчас свободен сегмент доступных городских малолитражек. «Спрос на машину эконом класса будет точно, но нужна господдержка, и цена на три комплектации от 800 тысяч до 1 миллиона 650 тысяч рублей», — полагает он.

Главным преимуществом отечественных авто всегда была относительно низкая цена. Поэтому производителю нужно постараться сохранить это преимущество, чтобы продажа авто более-менее велась на уровне рекомендуемой розничной цены. Наши соотечественники крайне редко готовы купить российский товар по цене дороже, чем его зарубежные аналоги, — это подтверждают опросы, которые проводились в последние месяцы Дмитрий Матвеев автоэксперт

Собеседник «Ленты.ру» также напомнил, что за российский рынок активно борются китайские производители. В частности, дают акционные цены — автосалоны предлагают на китайские модели специальные скидки, которых нет на европейские марки.

Следовательно, у рынка есть все шансы стабилизироваться до конца 2023 года Дмитрий Матвеев автоэксперт

В топе предпочтений россиян китайские марки Chery и Haval, сказал автоэксперт. По его мнению. доля китайского автопрома в общем объеме продаж в 2023 году имеет все шансы вырасти до 50 процентов.

Среди подержанных авто остаются идеальным вариантом для покупки Hyundai Solaris и Kia Rio, считает Матвеев. «Если нашли авто этих марок возрастом 5-7 лет с небольшим пробегом — покупайте. У них недорогое обслуживание. Даже если на них не будет оригинальных запчастей, китайскими аналогами можно заменить очень многое, и ремонт сам по себе несложный», — посоветовал он.

Ранее результаты исследования «Открытие Авто», с которыми ознакомилась «Лента.ру», показали, что большинство россиян (64 процента) считают китайские автомобили достойной заменой ушедшим из России западным иномаркам.