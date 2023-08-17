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23:56, 17 августа 2023Мир

В России не увидели преимуществ от применения Украиной кассетных боеприпасов

Полянский: Украина не получит преимуществ от применения кассетных боеприпасов
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина не получит особых преимуществ от применения кассетных боеприпасов на поле боя. Его слова передает ТАСС.

«Особых преимуществ на поле боя кассетные боеприпасы не дают, и в Вашингтоне это прекрасно понимают», — заявил Полянский. При этом он назвал ложью утверждения американских властей о том, что поставляемое ими оружие этого типа не будет использовано в нарушение норм международного гуманитарного права. При этом Россия имеет последовательную позицию и придерживается строгого соблюдения норм и требований МГП, добавил он.

В то же время, США «на протяжении десятилетий морализаторствовал и клеймил военными преступниками» всех, кто использовал кассетные боеприпасы, подчеркнул Полянский. «Получается, в вашей же собственной логике [президент Украины Владимир] Зеленский и его подельники — военные преступники, а вы — его прямые пособники и сообщники», — заключил он.

11 августа Полянский сообщил, что Россия попросила провести открытое заседание Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину. Сообщение российского дипломата прозвучало на фоне дискуссий о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Германии Taurus.

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    Марина Совина
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