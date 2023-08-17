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19:03, 17 августа 2023Из жизни

Мужчина попал под суд за покрытую килограммами колтунов собаку

WP: в США мужчина попал под суд из-за пуделя, заросшего килограммами колтунов

Фото: Bondart photography / Shutterstock / Fotodom

Не стригший свою собаку полтора года житель США попал под суд. Об этом пишет The Washington Post (WP).

О заросшем животном во дворе соседского дома сообщила правоохранителям жительница Нью-Йорка. Полицейский и сотрудники Общества по предотвращению жестокого обращения с животными обнаружили во дворе мужчины маленького пуделя, вид которого поразил их. «Это, наверное, худший случай, с котором нам приходилось сталкиваться», — заявил правоохранитель, который занимается защитой животных с 2010 года.

Девятилетний пес по кличке Пьер был почти полностью покрыт колтунами, «похожими на щупальца». Собака не могла нормально ходить и почти ничего не видела из-за свалявшейся шерсти по всему телу и на морде. Животное немедленно отвезли в ветеринарную клинику, где с него срезали более трех с половиной килограммов лишней шерсти.

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Владелец клиники заявил, что свалявшаяся шерсть нарастала на Пьере по меньшей мере полтора года. Собака испытывала сильную боль при прикосновениях, поэтому ветеринарам пришлось стричь ее под наркозом. Врачи выяснили, что у пуделя была инфекция мочевого пузыря и натертая кожа под ошейником, который полностью скрывали колтуны. Еще сутки после стрижки Пьер испытывал боль и ничего не ел, однако после начал быстро поправляться.

Врачи сказали, что никаких долгосрочных последствий для здоровья собаки быть не должно. Его передадут в приют и подыщут новую семью. Хозяину животного предъявили официальное обвинение в жестоком обращении.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал об особенностях ухода за пожилыми собаками. В первую очередь он посоветовал внимательно следить за рационом возрастного питомца.

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    Никита Савин
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