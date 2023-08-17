Мужчина попал под суд за покрытую килограммами колтунов собаку

WP: в США мужчина попал под суд из-за пуделя, заросшего килограммами колтунов

Не стригший свою собаку полтора года житель США попал под суд. Об этом пишет The Washington Post (WP).

О заросшем животном во дворе соседского дома сообщила правоохранителям жительница Нью-Йорка. Полицейский и сотрудники Общества по предотвращению жестокого обращения с животными обнаружили во дворе мужчины маленького пуделя, вид которого поразил их. «Это, наверное, худший случай, с котором нам приходилось сталкиваться», — заявил правоохранитель, который занимается защитой животных с 2010 года.

Девятилетний пес по кличке Пьер был почти полностью покрыт колтунами, «похожими на щупальца». Собака не могла нормально ходить и почти ничего не видела из-за свалявшейся шерсти по всему телу и на морде. Животное немедленно отвезли в ветеринарную клинику, где с него срезали более трех с половиной килограммов лишней шерсти.

Владелец клиники заявил, что свалявшаяся шерсть нарастала на Пьере по меньшей мере полтора года. Собака испытывала сильную боль при прикосновениях, поэтому ветеринарам пришлось стричь ее под наркозом. Врачи выяснили, что у пуделя была инфекция мочевого пузыря и натертая кожа под ошейником, который полностью скрывали колтуны. Еще сутки после стрижки Пьер испытывал боль и ничего не ел, однако после начал быстро поправляться.

Врачи сказали, что никаких долгосрочных последствий для здоровья собаки быть не должно. Его передадут в приют и подыщут новую семью. Хозяину животного предъявили официальное обвинение в жестоком обращении.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал об особенностях ухода за пожилыми собаками. В первую очередь он посоветовал внимательно следить за рационом возрастного питомца.