Пострадавшая от порномести бойфренда женщина получит 115 миллионов рублей

Пострадавшая от порномести жительница США получит компенсацию в $1,2 миллиона

В США женщина, чьи интимные фотографии опубликовал в интернете ее бывший возлюбленный, получит 1,2 миллиона долларов (почти 115 миллионов рублей) компенсации. Об этом сообщает CBS News.

Пострадавшая от порномести жительница штата Техас, известная только под инициалами Д.Л., подала иск о домогательствах против бывшего бойфренда Маркеса Джамала Джексона в апреле 2022 года. Она утверждала, что после расставания мужчина разместил в сети ее обнаженные изображения и разослал ссылки на сайты с ними ее друзьям и родственникам. Кроме того, Джексон подключился к системе безопасности дома женщины, чтобы шпионить за ней.

Молодые люди начали встречаться в 2016 году. Их отношения были настолько крепкими, что Д.Л. переехала вместе с Джексоном в Чикаго, где ему предложили новую работу. Женщина заявила, что чувствовала себя комфортно рядом с возлюбленным и спокойно отправляла ему интимные фото.

Однако к концу 2021 года отношения между ними разладились, и в октябре они расстались. Сразу же после этого мужчина начал размещать фотографии женщины в сети. «Ты проведешь остаток жизни, безуспешно пытаясь стереть себя из интернета. Любой твой новый знакомый узнает об этой истории и пойдет искать», — заявил Джексон Д.Л., согласно судебным документам.

В августе 2023-го суд присяжных округа Харрис постановил, что мужчина должен выплатить бывшей возлюбленной крупную компенсацию. Адвокат женщины заявил, что это решение является знаковым для всех пострадавших от порномести, которая «сочетает в себе психологическое и домашнее насилие, а также является актом сексуального насилия». Он также призвал суды присяжных обратить пристальное внимание на подобные преступления, которые, по его словам, «превратились в национальную эпидемию».

Ранее сообщалось, что любовник замужней женщины из британского города Уиррал отправил ее мужу и матери видеозапись их полового акта и сел в тюрьму. Мужчина похитил телефон женщины после того, как она порвала связь с ним.