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18:19, 17 августа 2023Ценности

Александр Рогов ответил на недовольства Кудрявцевой по поводу критики ее стиля

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Стилист Александр Рогов ответил на недовольства российской телеведущей Леры Кудрявцевой по поводу критики ее стиля. Соответствующий комментарий появился в его Telegram-канале.

По словам эксперта, он был уверен, что звезды шоу-бизнеса намеренно одеваются так, чтобы с них смеялись и их обсуждали. «Шоу-бизнес реально так серьезно к себе относится? Теперь понятно, почему после "обзоров луков звезд" русские селибрити на нас обижаются! Я был уверен, что они одеваются, чтобы с них угорали и их обсуждали», — заявил он.

При этом специалист уточнил, что выходящие в сети обзоры нарядов звезд являются юмористическим форматом. «В них я и мои гости обсуждаем образы и одежду, не переходя на личности и не преследуя цели обидеть! Стиль — тонкое понятие, кому-то нравится, а кому-то нет. И вообще, попасть в мои обзоры — большая честь!» — заключил Рогов.

Ранее Лера Кудрявцева высмеяла внесшего ее в список безвкусно одетых звезд стилиста Александра Рогова. Известно, что стилист в рамках проекта Анастасии Ивлеевой AgentShow перечислил знаменитостей, которые выбирают неудачные наряды. Так, среди них оказались Митя Фомин, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова и Лера Кудрявцева.

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    Екатерина Ештокина
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