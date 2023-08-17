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19:23, 17 августа 2023Ценности

Россиянам раскрыли способы выглядеть стройнее с помощью одежды

Дизайнер Ольга Зверева: акцентный ремень и заправленные вещи визуально стройнят

Фото: Artem Beliaikin / Unsplash

Дизайнер и fashion-иллюстратор Ольга Зверева раскрыла россиянам способы выглядеть визуально стройнее с помощью одежды. Соответствующий комментарий публикует газета «Metro Москва».

В первую очередь, специалистка рассказала, что заправленные спереди плечевые изделия сделают талию более тонкой. Причем, по ее словам, спрятать вещь можно только с одного бока. Помимо этого, эксперт посоветовала носить акцентный ремень или укороченный второй слой одежды.

Кроме того, Зверева подчеркнула, что выигрышно смотрится удлиненный жакет. «Удачное сочетание, которое будет вам на руку: заправленный топ или футболка плюс брюки или юбка с высокой талией. Жакет "рисует" необходимые линии и зрительно ограничивает нашу талию», — пояснила она.

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Среди прочего, собеседница издания порекомендовала носить вещи на запах или добавлять к образу классическую рубашку мужского кроя. Вдобавок она призвала обращать внимание на область плеч, поскольку расширенный плечевой пояс создает привлекательный для глаз контраст с узкой талией.

Как утверждает дизайнер, важно также использовать корректирующее белье. «Его нужно выбирать со специалистом. Не стоит покупать белье на 3 размера меньше и пытаться в него втиснуться — это будет доставлять дискомфорт и сделает только хуже», — уточнила Зверева.

Ранее Лисовец посоветовал россиянам одеваться в секонд-хендах. Эксперт заявил, что в комиссионных магазинах можно найти недорогие предметы гардероба оригинального фасона и уникальные винтажные вещи, которые помогут создать необычные стильные образы.

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    Екатерина Ештокина
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