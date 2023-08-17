Российская лунная станция сделала первый снимок поверхности Луны

«Роскосмос»: станция «Луна-25» провела съемку поверхности Луны комплексом СТС-Л

Российская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-25» провела первую съемку лунной поверхности камерами комплекса СТС-Л. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«Автоматическая станция, совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. На снимке — южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что невидимый с Земли кратер вызывает большой интерес у исследователей. Сделанные «Луной-25» снимки существенно дополняют имеющиеся сведения о нем.

Также российская станция провела наблюдения с помощью приборов АДРОН-ЛР и ПмЛ, АРИЕС-Л. В частности, были получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите, а также измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны.

Предполагается, что «Луна-25» впервые в истории совершит посадку на Южном полюсе Луны. Сначала АМС выйдет на приполярную орбиту спутника Земли, а затем перейдет на низкую предпосадочную орбиту. После этого станция совершит посадку, которая может произойти 21 августа. Служебная телевизионная система СТС-Л будет проводить съемку при посадке «Луны-25» на поверхность спутника Земли.

16 августа АМС «Луна-25» после двух включений двигательной установки вышла на орбиту естественного спутника Земли.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25» стартовала с комплекса площадки 1С космодрома Восточный 11 августа.