В Турции объяснили молчание после открытия Россией огня по турецкому сухогрузу

Аналитик Унал: молчание Турции по ситуации с сухогрузом связано с визитом Путина

Сдержанная реакция Турции на открытие российскими военными предупредительного огня по сухогрузу, принадлежащему турецкой компании, связана с предстоящими переговорами президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Так молчание турецкого правительства в беседе с «Лентой.ру» объяснил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

По его словам, сухогруз «Сукра Окан» вошел в Черное море вопреки «российской блокаде», и российская сторона поступила так, как и обещала. «Молчание турецкого правительства вполне объяснимо, поскольку Турция не хочет создавать неблагоприятные условия, при которых невозможно будет договориться о экспорте зерновых Украины и России на переговорах между турецким и российским президентами, которые, как ожидается, пройдут в ближайшее время», — отметил Унал.

Ранее стало известно, что визит Путина в Турцию может состояться уже в конце лета. Утверждается, что в качестве одной из возможных дат рассматривается 31 августа.

Ранее Минобороны России сообщило, что 12 июля российский патрульный корабль «Василий Быков» был вынужден открыть предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия по сухогрузу «Сукра Окан» под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил, поскольку капитан судна проигнорировал требование остановиться для инспекции. После российские военнослужащие высадились с вертолета Ка-29 на борт сухогруза и произвели его досмотр.