Байдена заподозрили в желании стать миротворцем к выборам в США

Политолог Дудаков заподозрил Байдена в желании стать миротворцем к выборам в США

Действующий президент США Джо Байден может захотеть стать миротворцем перед американскими выборами в 2024 году. Для этого могут выдвигаться разные идеи по урегулированию украинского конфликта: мирные договоренности, заморозка, раздел страны и другие. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Все будет зависеть не только от общественных настроений в США, — и так понятно, что они меняются не в поддержку Украины — а от того, как политики будут рассматривать перспективы на фронте, — считает Дудаков.

По его словам, уже сейчас наблюдается раскол между Конгрессом и Белым домом: Конгресс все активнее выступает против выделение новых траншей Украине или, по крайней мере, выделения их в прежних объемах. Определенный раскол есть и внутри самого Белого дома: если в ЦРУ считают, что контрнаступление проваливается и надо переходить к другой тактике, то есть и те, кто заявляет о необходимости войны с Россией.

Раскол будет усугубляться, военные арсеналы истощаться. Возможно, решение о прекращении конфликта будет принято в следующем году, когда, в рамках президентской кампании, Байден захочет стать миротворцем и начнет склонять Украину к мирным договоренностям Малек Дудаков политолог

Существуют, по мнению политолога, разные формулы мира: это и заморозка конфликта, и раздел Украины, вступление в НАТО отдельных ее частей. Он допустил, что будут обсуждаться разные варианты в надежде на то, что какой-то из них устроит все стороны.

«И у бывшего президента США Дональда Трампа, и у Байдена в случае победы будет более широкое пространство для маневра в вопросе переговоров с Россией. Но Трамп, конечно, более выгоден: он идет на антивоенной повестке, обещая выстроить отношения с Россией. Но и с Байденом, возможно, получится договориться», — допустил Дудаков.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на результаты собственного опроса сообщил, что больше трети граждан США хотели бы снижения уровня поддержки Украины Вашингтоном. Опрос также показал, что процент граждан США, уверенных в сохранении украинского суверенитета по итогам конфликта с Россией, снизился с 71 процента в мае 2022 года до 66 процентов сейчас.