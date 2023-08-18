Из-за массового отравления детей на базе отдыха возбудили дело

Из-за массового отравления детей парами хлора в Тюменской области возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением детей парами хлора в бассейне на базе отдыха в Тюменской области. Об этом сообщает СУСК РФ по региону, передает РИА Новости.

Отмечается, что все дети были доставлены в лечебное учреждение города Тюмени. «Предположительно, дети отравились парами хлора», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Следователями была изъята необходимая документация. Также Роспотребнадзор взял пробы воды для установления причин случившегося.

Ранее 18 августа сообщалось, что в Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне на базе отдыха.

Днем ранее стало известно, что десять московских спортсменов оказались в больнице после посещения сауны с бассейном в Сочи.