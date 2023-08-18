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11:47, 18 августа 2023Россия

В грузовом терминале в российском городе ликвидировали открытое горение

В грузовом терминале Новороссийска потушено открытое горение деревянных поддонов
СюжетПожары в России

Kaдр: Telegram-канал Kub Mash

В грузовом терминале в Новороссийске Краснодарского края ликвидировали открытое горение. Об этом сообщило кубанское управлении МЧС в Telegram-канале.

В ведомстве разъяснили, что возгорание на площади 1,3 тысячи квадратных метров произошло в грузовом терминале в российском городе, там вспыхнули деревянные поддоны.

К ликвидации пожара привлекли 57 человек от РСЧС, 16 единиц техники. От МЧС России участвовали 27 человек, а также 10 единиц спецтехники.

До этого в сети распространились кадры с места пожара на Кубани. Очевидец уверял, что горели бочки с маслом. В небе в Новороссийске были видны густые клубы дыма.

17 августа сообщалось о пожаре на территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде. В региональном управлении МЧС тогда разъяснили, что огонь вспыхнул в уличном трансформаторе — загорелось масло на площади 50 квадратных метров.

Информации о пострадавших тогда не поступало.

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    Анна Щербакова
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