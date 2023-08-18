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18:02, 18 августа 2023Культура

Нынешние танцоры Lizzo поддержали ее на фоне обвинений в домогательствах

Нынешние танцоры рэперши Lizzo поддержали ее на фоне обвинений в домогательствах

Фото: IMAGO / Gonzales Photo / Kim Matthai / Globallookpress.com

Нынешние танцоры американкой хип-хоп-исполнительницы Lizzo поддержали артистку после обвинений ее бывших сотрудников в домогательствах и создании токсичной атмосферы в коллективе. Об этом они сообщили в социальных сетях, передает «Звук Медиа».

Участники команды певицы, которые сопровождали ее во время тура под названием Special, отметили, что рады выступать на сцене с таким «потрясающим талантом», а также заявили, что она помогала им делать то, что они любят.

«Ты создала платформу, на которой мы смогли совместить нашу страсть с целью! Не только для нас, но и для всех людей, преодолевающих барьеры», — написали танцоры, подчеркнув, что красота их команды находилась «за пределами обыденного».

Ранее сообщалось, что на артистку подали в суд три танцовщицы из ее коллектива, которые обвинили ее в создании враждебной рабочей среды. По их словам, рэп-исполнительница оскорбляла своих подопечных из-за набора веса, а также принижала их права по расовому и религиозному признакам. Бывший креативный директор звезды Куинн Уитни Уилсон подтвердила, что с ней обращались аналогично.

Позже певица Бейонсе публично поддержала обвиненную в домогательствах Lizzo.

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    Анастасия Астахова
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