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13:49, 18 августа 2023Экономика

Великобритания отказала российскому бизнесмену в отмене санкций

Reuters: Высокий суд Лондона отклонил иск миллиардера Швидлера об отмене санкций
Евгений Швидлер. Архивное фото

Евгений Швидлер. Архивное фото. Фото: Viktor Chernov / Russian Look / Globallookpress.com

Высокий суд Лондона отклонил иск бизнесмена Евгения Швидлера, имеющего двойное гражданство Великобритании и США. Нефтяной магнат утверждал, что санкции против него ввели только из-за его дружбы с бывшим владельцем футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем, сообщает Reuters.

Великобритания отказала бизнесмену, сославшись на его должность директора российского производителя стали Evraz (EVRE.L) и его участии в российской нефтяной компании «Сибнефть», которую Абрамович продал в 2005 году. Юристы Швидлера пытались доказать, что их клиент не получал никаких финансовых выгод от российского олигарха, однако к их доводам не прислушались.

Санкции против нефтяного магната, чье состояние журнал Forbes оценивает в 1,6 миллиарда долларов, ввели в марте 2022 года. Швидлеру запрещен въезд в королевство, его активы на территории страны заморожены, в частности, арестованы два частных самолета. Также бизнесмену нельзя оказывать трастовые услуги.

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Швидлер — не первый миллиардер, который попытался оспорить введенные ограничения. В июле 2023 года дочь владельца производителя удобрений «Фосагро» Андрея Гурьева решила судиться за возвращение яхты Alfa Nero, которое правительство Антигуа и Барбуды изъяло из-за санкций против бизнесмена. Власти страны выставили ее на продажу, в июне судно приобрел с аукциона бывший глава компании Google Эрик Шмидт.

Также в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка обратился основатель «Тинькофф-банка» Олег Тиньков. Он заявил, что подобное решение стало бы справедливым. После того как за Тинькова вступился британский миллиардер Ричард Брэнсон, того убрали из списка лиц под ограничениями.

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    Вячеслав Агапов
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