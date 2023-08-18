Названа неочевидная возможность применения F-16 Украиной

Военный эксперт Матвийчук: Украина может запускать с F-16 ракеты как с платформы

Дания и Нидерланды не смогут поставить Украине достаточное количество американских истребителей F-16 для превосходства в воздухе. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он считает, что Киев сможет найти для этих самолетов другое применение.

«Те самолеты, которые могут передать Нидерланды и Дания, могут быть в максимальном количестве 10, может, 12 [штук]. Украине, чтобы противостоять России в небе необходимо иметь около 200 самолетов данного типа, чтобы обозначить свое присутствие в небе над Украиной. Это никакой роли не сыграет, они за первый же вылет будут просто уничтожены», — сказал он.

Я думаю, если их передадут, скорее всего Украина будет их использовать как платформу для запуска ракет типа Storm Shadow и Taurus, который немцы должны передать. А как истребители они никакой роли в специальной военной операции играть не будут Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Чтобы хорошо обучить пилотов требуется два года, отметил Анатолий Матвийчук. По его мнению, за шесть-восемь месяцев по ускоренной программе пилотов хорошо подготовить нельзя.

«Если они вдруг окажутся в небе один на один с нашими "МиГами", "Сушками", они даже в воздушный бой вступить не смогут», — добавил он.

Как сообщили источники Reuters, США разрешили Копенгагену и Амстердаму передать Украине F-16. Это станет возможно, когда украинские пилоты пройдут обучение, чтобы управлять истребителями.

В начале августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США готовы обучить украинских летчиков. В июле стало известно, что для подготовки пилотов создали коалицию из 11 стран.

Власти Украины давно просили союзников передать им современные истребители. 23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон в течение нескольких месяце передаст Киеву F-16.