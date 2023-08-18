Игроки киевского «Динамо» и «Ариса» устроили потасовку в Лиге конференций

Футболисты киевского «Динамо» спровоцировали потасовку после матча с «Арисом»

Игроки киевского «Динамо» и греческого «Ариса» устроили потасовку в в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Украинские игроки после матча начали провоцировать зрителей: вратарь Георгий Бущан и несколько других футболистов подошли к болельщикам греческого клуба и стали показывать им провокационные жесты. Греческие спортсмены пытались выяснить отношения, после чего началась потасовка.

Матч между командами завершился победой киевлян со счетом 2:1 (6:5 по пенальти). Предыдущая встреча завершилась в пользу греков — 1:0. Таким образом, в следующую стадию турнира по сумме двух матчей прошел украинский клуб.

В первом матче команд фанаты греческого клуба вывесили политический баннер. «Разгромите нацистов "Азова" (запрещенная в России террористическая организация)», — гласила надпись.