Федор Смолов заявил, что у него нет шансов сыграть за клуб из Саудовской Аравии

Футболист московского «Динамо» Федор Смолов высказался о возможности перейти в ближневосточный клуб. Его слова приводит Sport24.

Нападающий заявил, что все зависит от поступающих предложений, добавив, что сыграть за клуб из Саудовской Аравии у него нет шансов. «В Саудовскую Аравию, думаю, невозможно. Они таких звездных футболистов подписывают. Плюс квоты на легионеров. Там очень закрытый рынок», — объяснил он.

Ранее Смолов оценил вероятность возвращения россиян в еврокубки. «Я не верю, что доживу до этого. Не вижу в ближайшем будущем, что может произойти, чтобы нас вернули в еврокубки. Если домучаюсь до 40 лет, то возможно», — отметил он.

Смолов перешел в «Динамо» в 2022 году. Форвард уже играл за клуб с 2006 по 2015 год, несколько раз за это время уходя в аренду — в «Фейеноорд», «Урал» и «Анжи». Смолов известен также по выступлениям за «Локомотив», «Краснодар» и сборную России.