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00:30, 18 августа 2023Спорт

Стало известно об отъезде Захаряна в Испанию для перехода в «Реал Сосьедад»

Романо: Захарян отправится в Испанию 18 августа для перехода в «Реал Сосьедад»
Арсен Захарян

Арсен Захарян. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Стало известно о скором отъезде полузащитника «Динамо» и сборной России по футболу Арсена Захаряна в Испанию для завершения перехода в «Реал Сосьедад». Об этом в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, хавбек отправится в Испанию 18 августа для подписания соглашений. Он также пройдет медицинское обследование перед трансфером.

16 августа издание Metaratings сообщило, что переход Захаряна в «Реал Сосьедад» оказался под угрозой срыва. По информации издания, проблемы в переговорах возникли из-за требований агентов футболиста. Отмечалось, что хавбек может договориться о переходе в испанский клуб или другую команду в зимнее трансферное окно или через год, если финансовые требования агентов по комиссии за сделку не будут удовлетворены.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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    Андрей Стрельцов
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