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12:35, 19 августа 2023Россия

Медведев пошутил о независимости Финляндии и Ленине

Медведев опубликовал анекдот о независимости Финляндии и Ленине

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев снова пошутил о Финляндии. Новый анекдот политик разместил в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter), передает ТАСС.

Таким образом Медведев решил напомнить об истории европейской страны, комментируя нынешнее отношение ее жителей к России. Анекдот, представляющий собой беседу двух финнов, политик опубликовал на финском языке.

«"Пекка, почему мы действительно боимся русских? — Они же захватчики и варвары. — Интересно, кто создал независимую Финляндию? — Был такой русский, Матти, которого звали Ленин"», — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза опубликовал другой анекдот, посвященный Финляндии. В нем он поиронизировал над вступлением страны в НАТО.

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