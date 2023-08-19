В украинском регионе из-за падения обломков беспилотника начался пожар

В Житомирской области Украины из-за падения обломков беспилотника начался пожар

В Житомирской области Украины из-за падения обломков сбитого беспилотника загорелся объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в Telegram.

По его словам, на данный момент пожар локализован. Местные жители не пострадали. Масштаб повреждений уточняется.

Ранее сообщалось, что в Виннице, Львове, Хмельницком и Житомире прогремели взрывы.

За несколько часов до этого была объявлена воздушная тревога в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях, в также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.