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12:18, 19 августа 2023Бывший СССР

В Чернигове прогремел взрыв

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове после объявления воздушной тревоги

Фото: Emilio Morenatti / AP

В Чернигове прогремел взрыв после объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

Также прогремели взрывы с последующим пожаром в Киевской области на территории промзоны в районе Кольцевой дороги, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, на месте работают экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших пока не поступала.

Telegram-канал издания «Страна» сообщил, что взрыв произошел возле торгового центра в районе Софиевской Борщаговки.

Ранее сообщалось о взрывах в Виннице, Львове, Хмельницком и Житомире на западе Украины.

В ночь на 19 августа была объявлена воздушная тревога в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

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    Любовь Ширижик
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