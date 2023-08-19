Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 19 августа 2023Наука и техника

Выявлен заставляющий больше есть при холоде механизм в мозге

Nature: в мозге выявлен вызывающий повышенный аппетит при холоде механизм

Фото: Kevin McCutcheon / Unsplash

Команда нейробиологов из Научно-исследовательского института Скриппса (TSRI) выявила механизмы в мозге, которые заставляют млекопитающих больше есть при холоде. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В ходе ряда экспериментов на мышах специалисты заметили, что при более низких температурах окружающей среды животные приступают к поиску пищи с задержкой на шесть часов. Авторы предположили, что причина этого не только в прямом восприятии холода, поэтому подробнее изучили мозг подопытных. Для этого они сравнили активность нейронов в холодных и теплых условиях.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Оказалось, что при пониженных температурах снижалась активность существенной части нейронов почти во всем мозге. В то же время в таламусе наблюдалась повышенная активация нервных клеток перед тем, как мыши вышли из вызванного холодом ступора и отправились на поиски пищи. Вероятно, нейроны в этой области реагируют на вызванный холодом дефицит энергии, а не на сам холод.

Когда исследователи искусственно активировали нервные клетки в таламусе, мыши стали усиленнее искать пищу. В то время, когда активность этих нейронов подавлялась, наблюдался обратный эффект — снижение интереса к еде. Эти эффекты проявлялись только в условиях холода.

Выводы работы могут лечь в основу разработки новых терапевтических методов для улучшения обмена веществ и снижения веса. Добиться этого можно будет блокированием путей, вызывающих повышенный аппетит в условиях холода.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров оценил перспективы переговоров между Россией и Западом. Почему ЕС и НАТО не хотят идти на контакт с Москвой?

    Выявлен заставляющий больше есть при холоде механизм в мозге

    В Польше заявили о готовности отправить солдат на войну с Россией

    Названы способы максимально защитить смартфон от мошенников

    В Германии обвинили Запад в новых попытках надавить на Киев

    США напугали Зеленского желанием жестче контролировать военную помощь Украине

    Названа трапезная с самыми высокими ценами в Москве

    В Ирландии раскритиковали планы подготовки ВСУ

    В США заявили об упущенном шансе на переговоры с Россией

    В США ожидают добровольной сдачи Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости