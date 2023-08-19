Выявлен заставляющий больше есть при холоде механизм в мозге

Nature: в мозге выявлен вызывающий повышенный аппетит при холоде механизм

Команда нейробиологов из Научно-исследовательского института Скриппса (TSRI) выявила механизмы в мозге, которые заставляют млекопитающих больше есть при холоде. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В ходе ряда экспериментов на мышах специалисты заметили, что при более низких температурах окружающей среды животные приступают к поиску пищи с задержкой на шесть часов. Авторы предположили, что причина этого не только в прямом восприятии холода, поэтому подробнее изучили мозг подопытных. Для этого они сравнили активность нейронов в холодных и теплых условиях.

Оказалось, что при пониженных температурах снижалась активность существенной части нейронов почти во всем мозге. В то же время в таламусе наблюдалась повышенная активация нервных клеток перед тем, как мыши вышли из вызванного холодом ступора и отправились на поиски пищи. Вероятно, нейроны в этой области реагируют на вызванный холодом дефицит энергии, а не на сам холод.

Когда исследователи искусственно активировали нервные клетки в таламусе, мыши стали усиленнее искать пищу. В то время, когда активность этих нейронов подавлялась, наблюдался обратный эффект — снижение интереса к еде. Эти эффекты проявлялись только в условиях холода.

Выводы работы могут лечь в основу разработки новых терапевтических методов для улучшения обмена веществ и снижения веса. Добиться этого можно будет блокированием путей, вызывающих повышенный аппетит в условиях холода.

