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06:30, 19 августа 2023Наука и техника

Нейроны занимающихся вместе танцоров синхронизировались

NeuroImage: нейроны занимающихся вместе танцоров синхронизировались

Фото: Scott Broome / Unsplash

Ученые из Института психологии Китайской академии наук обнаружили, что длительные совместные тренировки танцоров привели к их нейронной синхронности. Результаты исследования опубликованы в журнале NeuroImage.

В работе приняли участие 41 танцор бальных танцев и 39 человек из контрольной группы. Все испытуемые соответствовали друг другу по возрасту и полу. Танцоров тщательно опросили об их тренировках. Также всем добровольцам провели магнитно-резонансную томографию (МРТ).

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Затем участникам показали четыре танцевальных и четыре нейтральных видео в одном и том же порядке. После просмотра каждого ролика их попросили дать свою оценку. Авторы заметили, что у танцоров, смотревших танцевальные видео, была выше межпредметная корреляция (ISC) — уровень сходства мозговой активности. Повышенная синхронность нейронов наблюдалась преимущественно в нижней лобной извилине, прецентральной и постцентральной извилинах и в теменной доле. Примечательно, что была зафиксирована корреляция между годами сотрудничества между партнерами в танце и в их сходстве мозговой активности.

Специалисты считают, что выявленный механизм позволит в будущем подбирать наиболее оптимального партнера для совместных занятий.

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    Елена Апазиди
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