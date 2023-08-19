Создан метод выявления болезней сердца по слюне

Frontiers in Oral Health: cоздан метод выявления болезней сердца по слюне

Ученые из Университета Маунт-Роял (Канада) создали метод выявления сердечно-сосудистых заболеваний по образцу слюны. Работа, опубликованная в журнале Frontiers in Oral Health, показала, что уровень лейкоцитов в ротовой полости может коррелировать с нарушением кровотока — ранним индикатором плохого состояния артерий. Краткий обзор опубликован в Medical Xpress.

Предыдущие исследования уже продемонстрировали связь пародонтита (воспалительного заболевания десен) и сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты предполагают, что воспаление может проникать в кровоток через десны и повреждать сосудистую систему.

Теперь на основе этих данных авторы решили разработать диагностическую систему. Для этого они изучили 28 здоровых молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет без проблем с пародонтом в анамнезе. Их интересовало, может ли более низкий уровень воспаления полости рта иметь клиническое значение для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Основными показателями риска болезней сердца были выбраны: скорость пульса, которая может отображать жесткость артерий; и дилатация — то, насколько хорошо сосуды могут расширяться. Перед экспериментом в лаборатории участников попросили не есть в течение шести часов. Затем испытуемые прополоскали рот водой, а после — физраствором, который был сдан для анализа. Добровольцам также провели электрокардиограмму и измерили кровяное давление.

Исследователи обнаружили, что высокий уровень лейкоцитов в слюне может указывать на недостаточное расширение артерий и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Команда считает, что воспаление во рту влияет на способность артерий вырабатывать оксид азота, который позволяет им реагировать на изменения в кровотоке.