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17:09, 19 августа 2023Мир

В Нигере высказались о выданном Франции разрешении на интервенцию

Le Monde: в Нигере подтвердили выдачу Франции разрешения на интервенцию

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Министр иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Асуми Масуду, и. о. премьер-министра республики в сформированном президентом Нигера Мохамедом Базумом правительстве, подписал документ, который официально разрешает Франции вводить военный контингент на территорию республики после произошедшего переворота. Об этом журналистам Le Monde рассказали в окружении главы государства.

Собеседник издания подчеркнул, что, когда приближенные Базума поняли, что в стране происходит переворот, исполняющий обязанности премьера Масуду обратился к Парижу, потребовавшему разрешения в письменной форме. Отмечается, что впоследствии данное разрешение было передано Франции.

Издание указывает, что 27 июля в 4:00 (06:00 мск) к штабу Нацгвардии прибыли французские подразделения. По словам источника, против проведения операции выступил сам глава государства, посчитавший, что с путчистами получится договориться в процессе переговоров. После этого Франция также заняла сдержанную позицию, так как часть нигерских военных приняла сторону мятежников.

Ранее в Совфеде предрекли войну в Африке при вмешательстве США в дела Нигера.

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