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13:42, 19 августа 2023Мир

В МИД заявили об успешном противостоянии ЕАЭС санкциям против России

МИД: ЕАЭС успешно противостоит санкциям Запада против России и Белоруссии

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) успешно противостоит санкциям стран Запада, которые направлены против Москвы и Минска. Об этом заявил начальник отдела евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России Александр Старков, пишет ТАСС.

Старков подчеркнул, что противостояние «незаконным рестрикциям» осуществляется в рамках правового поля. «Нет речи об обходе санкций, есть возможность именно минимизировать их негативные последствия, в том числе для наших союзников по объединению», — сказал дипломат на VI Глобальном форуме молодых дипломатов в Казани.

Он также привел статистику, согласно которой с 2016 года Армения и Киргизия прибавили 1,5 процентных пункта к росту ВВП, Белоруссия — 4,9, а Казахстан — 0,5. Старков отметил, что эти данные могу казаться несущественными, но обратил внимание на сильное влияние турбулентности в экономической сфере на развитие ЕАЭС.

Дипломат добавил, что в рамках объединения были созданы тысячи совместных предприятий. «Растет объем накопленных взаимных инвестиций, они составили порядка 16 миллиардов долларов. А взаимный торговый оборот в 2022 году достиг нового рекорда — 83,3 миллиарда долларов», — заключил Старков.

Ранее стало известно, что объем экспорта товаров из Казахстана в Россию вырос в январе-июне 2023 года более чем на 1,3 миллиарда долларов по сравнению с тем же периодом 2022-го. Показатель составил 4,93 миллиарда долларов.

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    Константин Лысяков
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