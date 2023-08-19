В Германии обвинили Запад в новых попытках надавить на Киев

Focus: заявление НАТО по Украине говорит о желании Запада надавить на Киев

Слова представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины говорят о желании Запада надавить на Киев. Об этом своей статье рассказал обозреватель Focus Ульрих Райтц.

«Специально или необдуманно, никто не узнает. В любом случае украинцы были в ярости и вскоре после этого Йенсен сделал дипломатический отход», — сказано в материале.

По мнению Райтца, данная мысль прозвучала не случайно и позже стала предметом обсуждения. Как считает журналист, «возможно, в этом и был смысл происходящего».

«Потому что эта идея, озвученная публично, оказывает давление на украинцев», — резюмировал эксперт.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине поддержку до ее победы в военном конфликте. При этом, говоря о продвижении украинской армии, генеральный секретарь отметил, что она стабильно продвигается, хотя «ситуация остается крайне неопределенной».

В свою очередь, глава Министерства иностранных дел республики Дмитрий Кулеба ранее рассказал, что Украина будет нуждаться в оружии НАТО до победы Киева в конфликте.