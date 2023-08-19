Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:38, 19 августа 2023Мир

В Германии обвинили Запад в новых попытках надавить на Киев

Focus: заявление НАТО по Украине говорит о желании Запада надавить на Киев

Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Слова представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины говорят о желании Запада надавить на Киев. Об этом своей статье рассказал обозреватель Focus Ульрих Райтц.

«Специально или необдуманно, никто не узнает. В любом случае украинцы были в ярости и вскоре после этого Йенсен сделал дипломатический отход», — сказано в материале.

По мнению Райтца, данная мысль прозвучала не случайно и позже стала предметом обсуждения. Как считает журналист, «возможно, в этом и был смысл происходящего».

«Потому что эта идея, озвученная публично, оказывает давление на украинцев», — резюмировал эксперт.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине поддержку до ее победы в военном конфликте. При этом, говоря о продвижении украинской армии, генеральный секретарь отметил, что она стабильно продвигается, хотя «ситуация остается крайне неопределенной».

В свою очередь, глава Министерства иностранных дел республики Дмитрий Кулеба ранее рассказал, что Украина будет нуждаться в оружии НАТО до победы Киева в конфликте.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров оценил перспективы переговоров между Россией и Западом. Почему ЕС и НАТО не хотят идти на контакт с Москвой?

    Названы способы максимально защитить смартфон от мошенников

    В Германии обвинили Запад в новых попытках надавить на Киев

    США напугали Зеленского желанием жестче контролировать военную помощь Украине

    Названа трапезная с самыми высокими ценами в Москве

    В Ирландии раскритиковали планы подготовки ВСУ

    В США заявили об упущенном шансе на переговоры с Россией

    В США ожидают добровольной сдачи Трампа

    В Подмосковье таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников

    Пять человек пострадали после взрыва в центре Донецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости