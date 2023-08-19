Минфин раскрыл условие для возобновления налогового соглашения с Британией

Минфин заявил о приостановке налоговых соглашений до восстановления прав России

Министерство финансов России раскрыло условия, при которых страна будет готова возобновить налоговые отношения с недружественными странами, в том числе с Великобританией, власти которой захотели отменить приостановку действия некоторых статей конвенции «Об избежании двойного налогообложения» от 1994 года. Отмечается, что для этого им необходимо восстановить права Москвы, сообщается на сайте ведомства.

«В сложившихся условиях Россия не могла продолжать применять соглашения в одностороннем порядке», — заявили в Минфине.

Ведомство подчеркнуло, что с 2022 года западные государства ввели большое количество односторонних санкций в отношении Москвы, а также перестали выполнять ряд положений налоговых соглашений. Министерство добавило, что, согласно Венской конвенции о праве международных договоров, они могут быть приостановлены в случае нарушения прав одной из сторон.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перспектив переговоров между Западом и Россией на данный момент нет. По словам Лаврова, призывы Запада к переговорам Москва рассматривает как «тактическую уловку», чтобы вновь накачать Киев оружием и боеприпасами.