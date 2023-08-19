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14:13, 19 августа 2023Культура

Бритни Спирс прокомментировала развод с мужем

Бритни Спирс прокомментировала развод с мужем словами «больше не могла терпеть»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известная американская поп-певица Бритни Спирс прокомментировала развод с мужем Сэмом Асгари. В посте, опубликованном в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), она высказалась о расставании с супругом словами «больше не могла терпеть эту боль».

«Мы с Сэмом больше не вместе. (...) Я здесь не для того, чтобы объяснять, почему мы расстались, потому что это, честно говоря, никого не касается! Скажу только, что я больше не могла терпеть эту боль», — написала певица.

Спирс также поблагодарила поклонников, которые присылают ей сообщения с поддержкой.

О том, что Спирс и Асгари решили развестись, стало известно 17 августа. По данным TMZ, супруги постоянно ссорились, во время конфликтов Спирс неоднократно избивала супруга. Утверждается, что причиной расставания могла стать измена: Асгари обвинил певицу в неверности.

Спирс вышла замуж за Асгари в июне 2022 года. Они состояли в отношениях с 2016 года. Торжественную церемонию пара решила сделать закрытой, пригласив на нее только самых близких друзей.

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    Олег Давыдов
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