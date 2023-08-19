Российский боксер победил американца Джонсона на турнире в Москве

Марк Петровский победил американца Кевина Джонсона раздельным решением судей

Российский боксер Марк Петровский победил американца Кевина Джонсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок за звание чемпиона России по боксу в супертяжелом весе прошел в Москве и продлился шесть раундов. Петровский одержал победу раздельным решением судей.

9 августа Джонсон рассказал, что сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту. 43-летний спортсмен провел 58 боев на профессиональном ринге и одержал 35 побед.

43-летний Джонсон за карьеру одержал 36 побед и потерпел 22 поражений. Еще два боя с его участием закончились вничью. В активе 24-летнего россиянина шесть побед и ни одного поражения.