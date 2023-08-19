Российский боксер победил американца Джонсона на турнире в Москве
Российский боксер Марк Петровский победил американца Кевина Джонсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Поединок за звание чемпиона России по боксу в супертяжелом весе прошел в Москве и продлился шесть раундов. Петровский одержал победу раздельным решением судей.
9 августа Джонсон рассказал, что сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту. 43-летний спортсмен провел 58 боев на профессиональном ринге и одержал 35 побед.
43-летний Джонсон за карьеру одержал 36 побед и потерпел 22 поражений. Еще два боя с его участием закончились вничью. В активе 24-летнего россиянина шесть побед и ни одного поражения.