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00:45, 19 августа 2023Спорт

Российский боксер победил американца Джонсона на турнире в Москве

Марк Петровский победил американца Кевина Джонсона раздельным решением судей

Фото: Nemesia Production / Unsplash

Российский боксер Марк Петровский победил американца Кевина Джонсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок за звание чемпиона России по боксу в супертяжелом весе прошел в Москве и продлился шесть раундов. Петровский одержал победу раздельным решением судей.

9 августа Джонсон рассказал, что сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту. 43-летний спортсмен провел 58 боев на профессиональном ринге и одержал 35 побед.

43-летний Джонсон за карьеру одержал 36 побед и потерпел 22 поражений. Еще два боя с его участием закончились вничью. В активе 24-летнего россиянина шесть побед и ни одного поражения.

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    Андрей Стрельцов
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