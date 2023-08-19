Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:57, 19 августа 2023Бывший СССР

На Украине предложили запретить уступки земель при решении конфликта

В Верховной раде предложили запретить уступки территорий при решении конфликта

Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления о недопустимости прекращения конфликта с Россией путем уступок ей каких-либо территорий. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН со ссылкой на документ.

Как утверждается, среди авторов проекта числится председатель спикер Рады Руслан Стефанчук.

«Прекращение войны... путем любых территориальных уступок государству-агрессору является недопустимым», — сказано в документе.

В заявлении депутатов также указывается необходимость полного вывода российских военнослужащих «со всей территории Украины». Согласно проекта постановления, пребывание Черноморского флота России на территории Крыма невозможно.

В конце прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве исключают любые территориальные уступки России. По его словам, позиция президента республики Владимира Зеленского в этом вопросе является «максимально четкой» и основывается на «международно признанных границах Украины».

Кроме того, советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк заявил, что Украина не станет разменивать территории на членство в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров оценил перспективы переговоров между Россией и Западом. Почему ЕС и НАТО не хотят идти на контакт с Москвой?

    В Госдуме предложили выдавать сертификат на жилье за рождение пятого ребенка

    На Украине предложили запретить уступки земель при решении конфликта

    В США отложили обсуждение решения конфликта на Украине до конца контрнаступления

    Помощь Украине назвали ужасным позором для США

    Грибы по цене квартиры в центре Москвы рассмешили пользователей сети

    Российские войска сорвали шесть атак ВСУ

    Вероятность возвращения курса биткоина к 30 тысячам долларов оценили

    В Польше рассказали об опасности отношений Варшавы и Киева

    Американского журналиста удивило отношение поляков к конфликту Украины и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости