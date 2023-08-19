На Украине предложили запретить уступки земель при решении конфликта

В Верховной раде предложили запретить уступки территорий при решении конфликта

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления о недопустимости прекращения конфликта с Россией путем уступок ей каких-либо территорий. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН со ссылкой на документ.

Как утверждается, среди авторов проекта числится председатель спикер Рады Руслан Стефанчук.

«Прекращение войны... путем любых территориальных уступок государству-агрессору является недопустимым», — сказано в документе.

В заявлении депутатов также указывается необходимость полного вывода российских военнослужащих «со всей территории Украины». Согласно проекта постановления, пребывание Черноморского флота России на территории Крыма невозможно.

В конце прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве исключают любые территориальные уступки России. По его словам, позиция президента республики Владимира Зеленского в этом вопросе является «максимально четкой» и основывается на «международно признанных границах Украины».

Кроме того, советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк заявил, что Украина не станет разменивать территории на членство в НАТО.