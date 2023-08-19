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10:48, 19 августа 2023Бывший СССР

Сальдо назвал ложью сообщения о мобилизации в Херсонской области

Врио губернатора Сальдо: мобилизация в Херсонской области не планируется
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Мобилизация в Херсонской области не планируется. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он назвал ложью и слухами появившиеся сообщения с якобы его указом о мобилизации в Вооруженные силы России (ВС РФ) на территории региона. По его словам, это примитивная подделка с многочисленными ошибками, которую распространяет пропаганда киевского режима.

Сальдо призвал верить только официальным источникам. Вместе с тем он указал, что многие херсонцы добровольно поступают на службу в Российскую армию, чтобы «громить врага, приносящего неисчислимые бедствия их малой родине».

18 августа врио главы региона заявил, что ВС РФ полностью зачистили от Вооруженных сил Украины район села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра. О том, что населенный пункт был взят под контроль российских военных, сообщалось 8 августа.

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    Любовь Ширижик
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