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07:36, 19 августа 2023Россия

Российская ПВО сбила ракету ВСУ над территорией Крыма

Минобороны: российская ПВО сбила украинскую ракету С-200 над территорией Крыма

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

В Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО сбили ракету С-200, которой ВСУ попытались атаковать объекты в Крыму. Об этом военное ведомство заявило в своем Telegram-канале.

«Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», — сказано в сообщении.

Украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе, уточнили в военном ведомстве. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

18 августа сообщалось, что в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, в результате чего оказался сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Уточнялось, что пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб.

Утром 17 августа российская ПВО сбила украинский ударный беспилотник над Белгородской областью. Направленное на российский приграничный регион устройство было самолетного типа, сообщили в Минобороны.

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    Марина Совина
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