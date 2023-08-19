Стало известно об обсуждении Турции с Россией поставок продовольствия в Африку

Источник РИА Новости: Турция и Россия обсуждают поставки продовольствия в Африку

Анкара обсуждает с Москвой поставки продовольствия из России в нуждающиеся страны Африки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, который участвует в переговорах.

По его словам, в этом процессе заинтересованы и другие государства. «Мы не раз заявляли, что готовы сделать все от нас зависящее. В обсуждениях ряд стран выразили заинтересованность в этой инициативе, выразили готовность помочь», — заявил собеседник агентства.

Накануне стало известно, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки, которое могут заключить в Будапеште. Сообщалось, что Турция выступит организатором поставок, а Катар — спонсором. Ожидается, что новая сделка может быть заключена уже на выходных, с 19 по 20 августа. На встрече Россию представит глава Татарстана Рустам Минниханов.

До этого турецкая газета Yeni Şafak сообщила, что власти Турции рассматривают три сценария развития ситуации вокруг зерновой сделки. Согласно одному из них, вопрос зерновой сделки решен не будет, из-за чего обострится мировой продовольственный кризис. По второму сценарию предполагаются односторонние действия и создание альтернативных маршрутов на основе двусторонних соглашений. Третий сценарий допускает устранение озабоченности России и возобновление зерновой сделки в ее прежнем формате.

