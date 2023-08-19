Швеция и Украина начали сотрудничать по выпуску боевых машин пехоты

В Швеции сообщили о начале сотрудничества с Украиной по выпуску БМП CV-90

Стокгольм и Киев подписали письмо, устанавливающее рамки поддержки Украины, один из пунктов договора касается сотрудничества по выпуску шведских боевых машин пехоты (БМП) CV-90. Об этом сообщил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон на пресс-конференции после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Несколько минут назад было подписано письмо о намерениях о дальнейшей поддержке Украины. Речь идет о сотрудничестве по БМП CV-90», — сказал Кристерссон.

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале написал, что Киев начнет производить шведские БМП CV-90. По его словам, украинские военные уже используют их в зоне боевых действий.

Зеленский прибыл в Швецию с рабочим визитом 19 августа. Как рассказал украинский президент, первоочередными темами его переговоров с шведскими властями станут усиление украинских войск, развитие двустороннего сотрудничества и европейская интеграция Украины.