Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:25, 19 августа 2023Мир

Швеция и Украина начали сотрудничать по выпуску боевых машин пехоты

В Швеции сообщили о начале сотрудничества с Украиной по выпуску БМП CV-90

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Стокгольм и Киев подписали письмо, устанавливающее рамки поддержки Украины, один из пунктов договора касается сотрудничества по выпуску шведских боевых машин пехоты (БМП) CV-90. Об этом сообщил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон на пресс-конференции после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Несколько минут назад было подписано письмо о намерениях о дальнейшей поддержке Украины. Речь идет о сотрудничестве по БМП CV-90», — сказал Кристерссон.

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале написал, что Киев начнет производить шведские БМП CV-90. По его словам, украинские военные уже используют их в зоне боевых действий.

Зеленский прибыл в Швецию с рабочим визитом 19 августа. Как рассказал украинский президент, первоочередными темами его переговоров с шведскими властями станут усиление украинских войск, развитие двустороннего сотрудничества и европейская интеграция Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация

    Россиянин попытался пронести на борт самолета во Владивостоке боевую гранату

    Стоматолог высказался относительно необходимости удаления зубов мудрости

    «Урал» стал лидером РПЛ

    Швеция и Украина начали сотрудничать по выпуску боевых машин пехоты

    Терапевт назвала оптимальное время для тренировок в жаркую погоду

    В Twitter уберут черный список

    Число отравившихся шаурмой жителей российского города резко выросло

    Украине предрекли исчезновение без поддержки НАТО

    Россиянам назвали способ наладить личную жизнь при плотном графике работы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости