Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:19, 19 августа 2023Россия

В России оценили влияние поставок самолетов F-16 Украине на исход СВО

«Справедливая Россия»: поставки Украине самолетов F-16 не должны повлиять на СВО

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Возможные поставки Украине самолетов F-16 от третьих стран не должны повлиять на исход специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в своем Telegram.

По его мнению, передача Украине американских самолетов F-16 является лишь демонстративным шагом США, который не повлияет на исход СВО. Он отметил, что такие поставки не остановят российских военных, как это было и в 1945-м.

Миронов также указал на то, что таким образом американцы пытаются «отчаянно спасти лицо защитников украинской демократии». Кроме того, он заявил, что поставки F-16 — это фактически последнее, что США готовы передать Украине. «А дальше — только переговоры», — констатировал политик.

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что поставки истребителей F-16 для Киева от третьих стран должны состояться после того, как летчики ВСУ завершат процесс подготовки на самолетах. Учения сейчас проводят Дания и Нидерланды.

Незадолго до этого голландская газета The Netherlands Times назвала сроки поставок истребителей F-16 Украине. Авторы издания отметили, что после одобрения Вашингтоном поставок истребителей необходимо еще около года для полноценной реализации плана и удачной подготовки украинских летчиков. Тем не менее в Пентагоне оценили срок подготовки экипажей ВСУ на F-16 в пять лет.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России оценили влияние поставок самолетов F-16 Украине на исход СВО

    Стало известно о взрывах в Киевской области

    Россиянкам назвали прямо влияющий на женственность гормон

    Россияне стали отказываться от репетиторов для детей

    Блахович заявил о желании подраться с россиянином Павловичем

    ФСБ поймала в ЛНР украинскую шпионку

    В Турции заявили о подготовке к визиту Путина

    Двоих белорусов поймали при попытке запустить дрон в Литву

    Тело человека нашли возле кладбища в Москве

    Стало известно об обсуждении Турции с Россией поставок продовольствия в Африку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости