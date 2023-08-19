В России оценили влияние поставок самолетов F-16 Украине на исход СВО

«Справедливая Россия»: поставки Украине самолетов F-16 не должны повлиять на СВО

Возможные поставки Украине самолетов F-16 от третьих стран не должны повлиять на исход специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в своем Telegram.

По его мнению, передача Украине американских самолетов F-16 является лишь демонстративным шагом США, который не повлияет на исход СВО. Он отметил, что такие поставки не остановят российских военных, как это было и в 1945-м.

Миронов также указал на то, что таким образом американцы пытаются «отчаянно спасти лицо защитников украинской демократии». Кроме того, он заявил, что поставки F-16 — это фактически последнее, что США готовы передать Украине. «А дальше — только переговоры», — констатировал политик.

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что поставки истребителей F-16 для Киева от третьих стран должны состояться после того, как летчики ВСУ завершат процесс подготовки на самолетах. Учения сейчас проводят Дания и Нидерланды.

Незадолго до этого голландская газета The Netherlands Times назвала сроки поставок истребителей F-16 Украине. Авторы издания отметили, что после одобрения Вашингтоном поставок истребителей необходимо еще около года для полноценной реализации плана и удачной подготовки украинских летчиков. Тем не менее в Пентагоне оценили срок подготовки экипажей ВСУ на F-16 в пять лет.