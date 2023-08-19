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16:08, 19 августа 2023Россия

В Совфеде прокомментировали идею запрета территориальных уступок России

Сенатор Цеков: запрет не поможет Украине вернуть решившие быть с Россией регионы

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил уверенность в том, что никакие запреты не помогут Украине вернуть или удержать решившие быть с Россией регионы. Таким образом в Совфеде прокомментировали идею запрета территориальных уступок Москве при урегулировании конфликта, пишет NEWS.ru.

«Пусть запрещают все что угодно. Но в территориальных вопросах всегда две стороны: самоопределяющаяся и запрещающая. Если уже сейчас значительная часть Украины решила быть вместе с Россией и никакие решения Киева этому не помешают», — заявил Цеков.

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По мнению сенатора, никакие запреты и в будущем не помешают самоопределению украинских регионов. Цеков счел, что чем больше территорий захочет отделиться от Украины, тем выше вероятность ее распада.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о недопустимости прекращения конфликта с Россией путем уступок ей каких-либо территорий. Среди авторов проекта числится в том числе спикер Рады Руслан Стефанчук.

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    Наталья Обрядина
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