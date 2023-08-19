Полицейские с автоматами заблокировали входы в собор УПЦ в Каменце-Подольском

СПЖ: полицейские с автоматами перекрыли входы в собор УПЦ в Каменце-Подольском

Полицейские с автоматами пришли на территорию канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменце-Подольском Хмельницкой области и частично заблокировали все входы в кафедральный собор. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

По информации объединения, полиция перекрыла все выходы из храма в Каменце-Подольском, где собрались паломники, чтобы по ежегодной традиции отправиться в крестный ход в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Сначала люди оказались полностью заблокированы на территории собора, однако позднее их стали выпускать через одну из боковых калиток. Отмечается, что всех мужчин призывного возраста полицейские останавливали для проверки документов.

Ранее сообщалось, что сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК, коммерческий аналог военных комиссариатов, — прим. «Ленты.ру»), начали раздавать повестки паломникам УПЦ прямо на выходе из собора в Каменце-Подольском.