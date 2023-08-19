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03:33, 19 августа 2023Бывший СССР

США напугали Зеленского желанием жестче контролировать военную помощь Украине

Telesur: решение США о финансовом контроле помощи Украине напугало Зеленского

Фото: Ukranian presidential press ser / Reuters

Призывы представителей американских властей о том, чтобы начать более жестко контролировать поступающее на Украину военное финансирование, пугает президента страны Владимира Зеленского. Об этом сказано в статье Telesur.

Автор размышляет о коррупции в государстве, которое в большом количестве требует помощи от западных союзников. Отмечается, что Киев демонстрирует Западу мнимые успехи на фронте, чтобы добиваться финансовых вложений, которые оседают в на банковских счетах украинских чиновников. При этом мнения, аналогичные публичному высказыванию конгрессмена США Кевина Маккарти о том, что Украина не должна получить карт-бланш, наводят страх на режим Зеленского. Из-за этого правительство ставит перед ВСУ новые невыполнимые задачи по захвату территорий, в то время как военные умоляют о поддержке НАТО в области современных вооружений.

Также журналист упоминает роль США и НАТО в украинском кризисе: страны-союзницы годами делали из Киева должника, в результате превратив государство в жертвенного «агнца».

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о том, что западные страны подталкивают киевский режим к повышению ставок. Он отметил, что США и НАТО предпочитают накачивать Украину оружием вместо того, чтобы мирно урегулировать конфликт за столом переговоров.

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    Александра Синицына
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