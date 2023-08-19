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06:30, 19 августа 2023Спорт

Загитова пожаловалась на преследование со стороны фаната

Алина Загитова рассказала, что ее преследовал фанат, когда ей было 16 лет
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о том, что ее преследовал фанат. Слова спортсменки приводит «Чемпионат» со ссылкой на телевизионное шоу Павла Воли.

Загитова рассказала, что эта история случилась, когда ей было 16 лет. «Возле катка меня все время ждал какой-то мужчина. И, пока я шла домой с тренировки, он на своем тонированном джипе медленно катился рядом со мной и что-то говорил в открытое окно из серии: "Я заберу тебя с собой!"» — пожаловалась фигуристка.

Ранее Загитова обратилась в Telegram к хейтерам. «Человек, который не идет вперед, ничему новому не учится, просто стоит на месте, лично для меня, это самое ужасное состояние», — отметила она.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. Фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. После этого она работала ведущей в шоу «Ледниковый период», выходящем в эфир на Первом канале.

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    Андрей Стрельцов
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